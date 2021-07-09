Организаторам концерта Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до миллиона рублей

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Организаторы концерта российской певицы Дианы Арбениной на столичном теплоходе «РИО-1» могут получить штраф на сумму до одного миллиона рублей за нарушение санитарных мер. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, на концерте были выявлены грубые нарушения антиковидных мер безопасности. Так, например, по визуальной оценке во время концерта на теплоходе находилось более 500 человек. Массовое скопление людей можно было наблюдать как при высадке, так и при посадке на «РИО-1». Кроме того, организаторы не проверили у гостей наличие отрицательных ПЦР-тестов и QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.

Действия организаторов попадают под статью «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Теперь им грозит штраф до 300 тысяч рублей. В том случае, если после мероприятия будет установлен факт причинения вреда здоровью кому-либо из гостей, размер штрафа возрастет до одного миллиона рублей. Наказание также может быть назначено в форме прекращения деятельности на срок до 90 суток, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что штраф в размере до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 дней грозит столичному ресторану «Мята Lounge» на Ленинградском шоссе за несоблюдение системы QR-кодов.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.