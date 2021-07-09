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Трехлетний малыш пострадал в ДТП на юге столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Трехлетний малыш пострадал в ДТП на юге столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Чертановская улица, 65 Карта всех событий

В столичном районе Чертаново Южное столкнулись две иномарки, следовавшие в попутном направлении. В результате трехлетний пассажир одного из автомобилей получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД в пятницу, 9 июля.

ДТП произошло в районе дома 65 по улице Чертановской. Водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с автомобилем марки Skoda, на заднем сиденье которого находился трехлетний ребенок.

— К счастью, он был в детском кресле и пристегнут, медики осматривают мальчика, по предварительной информации, никаких серьезных травм у него нет, — уточняется в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

Ранее «ВМ» сообщала о ДТП с участием грузового автомобиля на Ленинградском шоссе, в результате которого погиб один человек.

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