Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 7231 пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в столице вылечился от коронавируса 7231 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Сообщается, что за сутки госпитализировано 1700 человек. Умерли 102 пациента. На аппарате ИВЛ находится 671 человек.

Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве, составляет 1 214 731.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от COVID-19 в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек.

Напомним, что в Москве идут бесплатная вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться можно в столичных поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона москвичей.