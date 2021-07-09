Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 7231 пациента

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 7231 пациента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в столице вылечился от коронавируса 7231 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 7231 пациентаФото: Оперштаб

Сообщается, что за сутки госпитализировано 1700 человек. Умерли 102 пациента. На аппарате ИВЛ находится 671 человек.

Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве, составляет 1 214 731.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от COVID-19 в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек.

Напомним, что в Москве идут бесплатная вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться можно в столичных поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона москвичей.

Читайте также:
коронавирусМоскваофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте