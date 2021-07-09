Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 7231 пациента
За последние сутки в столице вылечился от коронавируса 7231 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Сообщается, что за сутки госпитализировано 1700 человек. Умерли 102 пациента. На аппарате ИВЛ находится 671 человек.
Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве, составляет 1 214 731.
Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от COVID-19 в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек.
Напомним, что в Москве идут бесплатная вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться можно в столичных поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона москвичей.