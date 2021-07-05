Сергей Собянин: Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 3 миллиона москвичей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Три миллиона москвичей уже привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке, — заявил глава города.

По его словам, в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве, вопрос вакцинации горожан по-прежнему остается крайне важным.

— Сегодня мы достигли отметки в 3 миллиона человек привитых первым компонентом, — добавил Собянин.

Он также сообщил, в понедельник в Гостином дворе открывается самый крупный прививочный пункт в стране. Его мощность позволит принимать до 6 тысяч человек в день.

При этом пункт вакцинации в ГУМе закрывается из-за большого потока посетителей и относительно небольшого размера помещений. Эти факторы, по словам мэра, сильно затруднили обеспечение необходимых мер безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты: общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.