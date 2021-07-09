Автомобиль загорелся на 66-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 66-й километр Карта всех событий

На северо-западе столицы загорелся автомобиль. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По сообщению ведомства, инцидент произошел на 66-м километре внутренней стороны МКАД: пламенем оказался охвачен автомобиль марки Subaru. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

— Ограничено движение по двум полосам от края проезжей части, — уточнили в пресс-службе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как водитель бросил горящий автомобиль на западе столицы. Тогда инцидент произошел рядом с домом № 16 на Звенигородском шоссе. Огнем был охвачен автомобиль марки Daewoo.