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Водитель бросил горящий автомобиль на западе столицы. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель бросил горящий автомобиль на западе столицы. Видео
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, Звенигородское шоссе, 15 Карта всех событий

Автомобиль вспыхнул на западе столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом № 16 на Звенигородском шоссе. Огнем охвачен автомобиль марки Daewoo.

— Водителя на месте нет. Очевидцы говорят, что он оставил свою машину и скрылся, — добавил источник.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что автомобиль горит почти целиком.

Видео: Telegram / Москва 24

Позже в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

— Наши сотрудники обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют регулировочные действия, перекрыта одна полоса дороги, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании двух автомобилей на улице Дмитрия Ульянова, дом 24. Тогда площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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