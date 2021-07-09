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Выставка «Эволюция взгляда» открылась в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Эволюция взгляда» открылась в музее «Царицыно»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка художницы Эдит Паулс Вигнере «Эволюция взгляда». Экспозиция открыта в рамках IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена и подготовлена в партнерстве с Латвийским национальным художественным музеем.

Расцвет латышской текстильной школы связан с именами художников Рудольфа Хеймратса и Георга Барканса. Учебная программа, разработанная Хеймратсом, была направлена не на производство промышленных образцов, а на подготовку свободных художников. Именно у него училась Эдит Паулс Вигнере.

Художница никогда не делает подготовительные «картоны». Эскизы ее будущих произведений лишь в общих чертах дают представление о задуманной композиции. Окончательное решение обычно формируется под воздействием чувств.

На выставке представлены одиннадцать гобеленов, выполненных в разные годы, и девятнадцать сотканных вручную авторских корон. В экспозиции можно увидеть: пространственную композицию «Кофейная кантата», инсталляцию «Путевые заметки» и «Деревья».

Выставка открыта с 8 июля 2021 года по 10 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.

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