Московская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская школьница сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) в возрасте восьми лет. Эту информацию в пятницу, 9 июля, подтвердили в пресс-службе Рособрнадзора.

— Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее «Лента.ру» написала о восьмилетней выпускнице школы № 626. Девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. В публикации со ссылкой на отца Алисы говорилось, что девочка мечтает поступить на факультет психологии в МГУ. Также она рассматривает и другие образовательные направления, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее сообщалось, что две выпускницы столичных школ получили максимальный балл ЕГЭ за четыре предмета, а еще двоим школьникам не хватило для подобного результата всего одного балла.

До этого выпускница, набравшая за экзамены 400 баллов, раскрыла секрет успеха. По ее словам, в этом ей помогли упорный труд, четкая стратегия и подготовка.