Появились кадры с места пожара в московском пансионате для пожилых людей
Столичная прокуратура опубликовала кадры с места пожара, который произошел в пансионате для пожилых людей на северо-западе столицы. На них видно, что возгорание уже ликвидировано.
— На момент инцидента в помещении находилось более 60 проживающих и 20 сотрудников, которые эвакуированы, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Напомним, о пожаре в доме престарелых на улице Габричевского, дом 5к10, стало известно днем 9 июля. По словам источника «ВМ» в экстренных службах, причиной пожара стали загоревшиеся вещи и мебель в одной из комнат на втором этаже.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Ранее «ВМ» писала, что 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.