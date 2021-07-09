Появились кадры с места пожара в московском пансионате для пожилых людей

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Габричевского, 5к10 Карта всех событий

Столичная прокуратура опубликовала кадры с места пожара, который произошел в пансионате для пожилых людей на северо-западе столицы. На них видно, что возгорание уже ликвидировано.

— На момент инцидента в помещении находилось более 60 проживающих и 20 сотрудников, которые эвакуированы, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Прокуратура Москвы

Напомним, о пожаре в доме престарелых на улице Габричевского, дом 5к10, стало известно днем 9 июля. По словам источника «ВМ» в экстренных службах, причиной пожара стали загоревшиеся вещи и мебель в одной из комнат на втором этаже.

Видео: Прокуратура Москвы

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала, что 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.