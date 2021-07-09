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Строительство учебного корпуса на территории школы № 1298 началось в Куркине

Полина Долганова

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Строительство учебного корпуса на территории школы № 1298 началось в Куркине
Фото: vk / Сергей Собянин
Россия, Москва, Юровская улица Карта всех событий

Работы по возведению учебного корпуса на территории образовательного учреждения № 1298 начались в московском районе Куркино. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Школа располагается на улице Юровской. Новый учебный корпус будет рассчитан на 550 учеников.

В новом здании одновременно смогут разместиться начальная школа, детский сад и консультативный психолого-педагогический центр для детей. Территория при школе будет оборудована игровыми площадками.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что школа-гигант на 1150 мест появится в 2024 году в юго-восточном районе столицы Лефортово. Здание площадью 16 тысяч квадратных метров построят по адресу улица Золоторожский Вал, владение 11.

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