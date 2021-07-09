Новый штамм и повторные случаи COVID-19: Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Правительство РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» в пятницу, 9 июля. В своей речи Попова рассказала о распространении в России новых штаммов коронавируса, вакцинации и повторных случаях заболевания. Подробно о том, что говорила глава Роспотребнадзора, — в материале «Вечерней Москвы».

Новые штаммы: российский, «эпсилон» и «дельта плюс»

Анна Попова объяснила, что изменчивость вируса является естественным процессом. Она отметила, что в мире будут появляться новые мутации, которые будут по-разному распространяться и влиять на человека. Она пояснила, что при отсутствии изменений вирус прекратит свое существование.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России не зафиксировали случаев заболевания новым штаммом коронавируса «эпсилон», который ранее обнаружили в Калифорнии.

— И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране, — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также прокомментировала сообщения о появлении «российского штамма» коронавируса. По ее словам, в больших городах РФ видны определенные изменения вируса, однако они не несут изменений по его распространению и течению.

— По поводу того, есть ли у нас российские штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого, — пояснила Попова.

Она добавила, что на территории РФ был зафиксирован только один случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». Специалисты обнаружили его еще в апреле 2021 года. При этом российские ученые изучают возможность проявления в РФ индийского штамма коронавируса «дельта» на фоне жары.

Коронавирус у вакцинированных и переболевших

Глава Роспотребнадзора заявила, что человек, который сделал прививку от COVID-19, не распространяет данный вирус. Однако Попова уточнила, что возможны лишь исключительные случаи, при которых передача вируса произойдет.

По ее словам, говоря о заболевших коронавирусом во второй и третий раз, необходимо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз. Нужно изучать историю болезни человека, чтобы понять, чем и когда именно он болел.

Попова добавила, что на данный момент люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса.

— То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее время, студенты — во внеучебное, — подчеркнула Глава Роспотребнадзора.

При этом «почти половина» всех пациентов с коронавирусом заболевают в кругу семьи или друзей, уточнила Попова.

Ревакцинация и эффективность препаратов

Попова заявила, что вакцина защищает от COVID-19 на 99,3 процента, а остальные 0,7 процента входят в зону риска. Попова добавила, что привитые люди даже при заболевании коронавирусом переносят его в легкой или средней форме.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться от коронавируса и отметила, что сама привилась уже во второй раз. Она напомнила, что получила первые два компонента вакцины осенью 2020 года, а недавно сделала третий укол. По ее словам, титр антител восстановился за пару недель.