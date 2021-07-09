Попова заявила об отсутствии в России нового штамма COVID-19 «эпсилон»

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России не зафиксировали случаев заболевания новым штаммом коронавируса «эпсилон», который ранее обнаружили в Калифорнии. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По ее словам, изменчивость вируса является естественным процессом. Попова отметила, что в мире будут появляться новые мутации, которые будут по-разному распространяться и влиять на человека. Она пояснила, что при отсутствии изменений вирус прекратит свое существование.

При этом глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии в РФ штамма «эпсилон».

— И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране, — уточнила Попова.

Она добавила, что на территории РФ был зафиксирован только один случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». Специалисты обнаружили его еще в апреле 2021 года.

Напомним, 24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.