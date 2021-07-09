Росгвардейцы задержали пьяного водителя-рецидивиста в Москве
Правоохранители задержали пьяного мужчину, который управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.
Задержанным оказался 29-летний уроженец Саратова. Его автомобиль с разбитым задним стеклом совершал опасные маневры. Это привлекло внимание росгвардейцев, и они попытались остановить нарушителя.
Последний не выполнил требование правоохранителей и попытался скрыться от них. Однако вскоре его машину заблокировали и он был задержан.
Позже выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже лишался прав за подобное поведение.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы.