Росгвардейцы задержали пьяного водителя-рецидивиста в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правоохранители задержали пьяного мужчину, который управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Задержанным оказался 29-летний уроженец Саратова. Его автомобиль с разбитым задним стеклом совершал опасные маневры. Это привлекло внимание росгвардейцев, и они попытались остановить нарушителя.

Последний не выполнил требование правоохранителей и попытался скрыться от них. Однако вскоре его машину заблокировали и он был задержан.

Позже выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже лишался прав за подобное поведение.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы.