В комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили о пьяных пчелах на лугах

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Пчелы могут опьянеть в жаркую погоду из-за брожения нектара цветов при высоких температурах воздуха. Об этом в четверг, 9 июля, рассказали в официальном Telegram-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

— В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, — объяснили в ведомстве.

Из-за забродившего нектара у пчел нарушается координация в пространстве. Насекомые начинают врезаться в деревья, животных и людей, а при сильном опьянении могут упасть на землю.

Ученые отмечают, что пьяным пчелам редко удается долететь до улья. При этом, по наблюдениям исследователей, в рое не рады насекомым, которые вернулись домой с опьянением. Пчелы боятся, что забродивший нектар может испортить весь мед, поэтому у них включается защитный механизм. Они мешают пьяным пчелам залетать в улей и даже атакуют их, пишет газета The Guardian.