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Суд арестовал начальника ОМВД подмосковного Егорьевска на два месяца

Юлия Павлушова

Происшествия
Суд арестовал начальника ОМВД подмосковного Егорьевска на два месяца
Фото: Пресс-служба суда

Пресненский суд столицы арестовал начальника ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова на два месяца по делу о подготовке убийства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 июля.

— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 параграфа «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ, трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г. о. Егорьевску ГУ МВД Росси по Московской области, сроком до 8 сентября 2021 года, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Олегу Ермакову и его сыну Александру Ермакову предъявлены обвинения по двум уголовным статьям — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».

По словам источника «ВМ», сотрудники МВД хотели убить риелтора после неудачной финансовой сделки. Какое-то время они даже следили за ним.

Напомним, Олега Ермакова задержали по подозрению в причастности к подготовке к совершению убийства бизнесмена. В ходе обысков у него нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей.

Проверка показала, что в преступлении мог участвовать и сын Ермакова Александр, который занимает пост старшего уполномоченного столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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