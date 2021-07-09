Движение на центральном участке МЦД-2 запустили по обоим путям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение поездов возобновили на обоих путях на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что поезда следуют с задержками после остановки электрички на станции Москва-Товарная по техническим причинам.

Вместе с тем поезда в сторону Подольска проследуют к станции Калитники без остановки. Однако возможны точечные корректировки маршрутов.

Раздачу воды для пассажиров организовали на Курском вокзале и других крупных станциях, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее Андрей Бочкарев заявил о старте второго этапа реконструкции железной дороги Каланчевская — Курская. По его словам, это увеличит пропускную способность участка в два раза, а также позволит запустить четвертый Московский центральный диаметр.