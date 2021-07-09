Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на центральном участке МЦД-2 запустили по обоим путям

Юлия Павлушова

Город
Движение на центральном участке МЦД-2 запустили по обоим путям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение поездов возобновили на обоих путях на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что поезда следуют с задержками после остановки электрички на станции Москва-Товарная по техническим причинам.

Вместе с тем поезда в сторону Подольска проследуют к станции Калитники без остановки. Однако возможны точечные корректировки маршрутов.

Раздачу воды для пассажиров организовали на Курском вокзале и других крупных станциях, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее Андрей Бочкарев заявил о старте второго этапа реконструкции железной дороги Каланчевская — Курская. По его словам, это увеличит пропускную способность участка в два раза, а также позволит запустить четвертый Московский центральный диаметр.

Читайте также:
поездДепартамент транспорта Москвыдвижение восстановлено
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте