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Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье стабилизировалась. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в регионе не планируют вводить новые антиковидные ограничения. Он подчеркнул, что учебный год в школах Подмосковья начнется в сентябре в обычном режиме, сообщает РИАМО.

— Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал, — добавил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что при нынешних темпах вакцинации от коронавируса QR-коды для транспорта на территории Московской области постараются не вводить.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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