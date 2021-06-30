Власти Подмосковья пока не собираются вводить QR-коды на транспорте

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

При нынешних темпах вакцинации от коронавируса QR-коды для транспорта на территории Московской области постараются не вводить. Об этом в среду, 30 июня, завил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

QR-коды требуются, чтобы ходить в кафе и рестораны. Андрей Воробьев напомнил, что областные парки, детские площадки и дворовые территории москвичи могут посещать без них.

Вместе с тем в общественных зонах следует внимательно соблюдать социальную дистанцию, пишет ФАН.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.