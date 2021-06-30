Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Подмосковья пока не собираются вводить QR-коды на транспорте

Юлия Павлушова

Город
Власти Подмосковья пока не собираются вводить QR-коды на транспорте
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

При нынешних темпах вакцинации от коронавируса QR-коды для транспорта на территории Московской области постараются не вводить. Об этом в среду, 30 июня, завил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

QR-коды требуются, чтобы ходить в кафе и рестораны. Андрей Воробьев напомнил, что областные парки, детские площадки и дворовые территории москвичи могут посещать без них.

Вместе с тем в общественных зонах следует внимательно соблюдать социальную дистанцию, пишет ФАН.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
Андрей ВоробьевQR-кодыПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте