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Москву-реку очистили от 2,5 тысячи кубометров мусора в 2020 году

Юлия Курганова

Город
Москву-реку очистили от 2,5 тысячи кубометров мусора в 2020 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Почти 2,5 тысячи кубометров мусора извлекли из Москвы-реки в 2020 году. Об этом сообщил журналистам начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин.

— По итогам прошлого года наши сотрудники убрали из Москвы-реки около 2,5 тысячи кубометров мусора и 22 тысячи тонн иловых отложений, — рассказал он.

Шуткин добавил, что каждый день на уборку плавающего мусора выходят пять-шесть судов.

Он отметил, что за последние десять лет река стала чище, потому что повысилась культура жителей Москвы и гостей столицы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что городские службы приведут в порядок более 30 пассажирских причалов Москвы. Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

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