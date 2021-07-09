Диетолог Макиша назвала лучшие продукты для перекуса

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила, что перекус следует устраивать один-два раза в день. Она назвала лучшие продукты для этого приема пищи.

По словам медика, в перекусе должен присутствовать белковый продукт: например, молоко, но взрослым лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке. Макиша отметила, что с кисломолочными продуктами хорошо сочетаются фрукты.

Наиболее полезными фруктами являются цитрусовые, киви и сливы. Также на перекус можно выбирать яблоки, потому что они богаты полезными пектанами, которые поддерживают иммунитет. Но порция фруктов по весу не должна превышать 300 граммов. При этом перекусы в виде овощей врач разрешила не считать.

— Овощи где-то на 80 процентов состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой, — рассказала диетолог.

Кроме того, она призвала отказаться от сладостей на перекус, особенно натощак. Чашка кофе с конфетами заметно увеличивает уровень глюкозы в крови и повышает риск развития сахарного диабета. Особенно это касается людей старше 40 лет, предупредила врач, сообщает «Москва 24».

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