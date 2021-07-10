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Украина выдвинула ультиматум для переговоров по Донбассу

Юлия Курганова

В мире
Украина выдвинула ультиматум для переговоров по Донбассу
Фото: pixabay.com/

Украинские власти не будут вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом сообщил в пятницу, 9 июля, член украинской делегации Денис Казанский.

— Ее (Пирогову. — прим. «ВМ») приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить, — сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

Ранее по этой же причине представители Украины покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве переговоров.

Песков ранее рассказал, что мешает встрече Путина с Зеленским.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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