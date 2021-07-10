Жителям Подмосковья рассказали, как готовить лисички

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Лисички появились в лесах Подмосковья после грозовых дождей, которые шли половину прошлой недели в столичном регионе. На сайте комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, как лучше готовить эти грибы.

Лесничие посоветовали никогда не замораживать лисички, потому что после этого они начинают горчить. Их лучше готовить сразу или сушить для хранения.

Эти грибы очень питательны и содержат в себе больше всего жиров — 2,4 процента, при этом их калорийность на 100 граммов составляет 19 килокалорий. В лисичках никогда не бывает червей из-за того, что они содержат хиноманнозу, которая смертельна для любых паразитов.

Для приготовления грибы следует промыть и залить кипятком на полчаса. Потом воду нужно слить. Далее грибы необходимо обжарить на сковороде с добавлением подсолнечного и сливочного масел, можно добавить лук, соль и перец по вкусу.

После этого лисички заправляют сметаной, посыпают мелко порубленной зеленью и подают на стол, сообщает РИАМО.

Ранее грибной эксперт «Вечерней Москвы» предрек большой урожай лисичек.