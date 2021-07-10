Россияне назвали лучшие сериалы и фильмы полугодия

Фото: Круэлла, 2021 год

Лучшим сериалом первого полугодия 2021 года, по мнению россиян, стали «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает портал «Кино Mail.ru», который провел опрос.

Вторым после ленты о семье вампиров, которые проживают среди смертных в современном Смоленске, зрители назвали американскую драму HBO «Мейр из Исттауна». Главную роль в нем исполнила Кейт Уинслет, сыгравшая детектива полиции.

Также в тройку лучших вошел проект Marvel «ВандаВижен», премьера которого прошла в январе. Замыкают пятерку такие сериалы, как «Хрустальный» режиссера Душана Глигорова и «Полет» Петра Тодоровского-младшего.

Лучшим фильмом последнего полугодия стала «Круэлла» от студии Disney — лента о молодости Круэллы де Виль в исполнении голливудской актрисы Эммы Стоун. На второе место россияне поставили продолжение российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». Третьей стала четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

Ранее сообщалось, что отечественный фильм «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил рейтинг зрителей Netflix. Он стал самым популярным за неделю фильмом в 14 странах мира.