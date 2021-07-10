«Уже перебор»: Гагарину в наряде из латекса раскритиковали в Сети

Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина на своей странице в соцсети Instagram предстала перед поклонниками в откровенном латексном наряде, состоящем из крошечного топа-бандо, трусов, высоких ботфорт и курточки.

— За хлебом, — иронично подписала видео Гагарина.

Коллеги, друзья и знакомые знаменитости поддержали артистку в комментариях и заявили, что получилось невероятно.

«Пожар»; «Красотка, обожаю успешных и красивых»; «Шикарная», — оставили комментарии фолловеры.

Но многие фанаты не нашли ничего привлекательного в чрезмерно худой фигуре звезды в латексе. Они обрушились на певицу с критикой ее образа, кто-то вспомнил о былой скромности, кто-то — о двойном материнстве.

«Зачем все стали раздеваться? Это уже перебор если честно. Уважайте себя»; «Что-то от Полины стало не роскошью, а пошлостью пахнуть, это вообще не ее образ»; «Слишком много оголения стало после развода», — возмутились пользователи.

Ранее Полина Гагарина напугала поклонников худобой. Новый снимок в купальнике артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.