Власти Кубани пригрозили штрафом в 30 тысяч рублей непривитым туристам

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Туристы, заселившиеся в отели Кубани только с отрицательным ПЦР-тестом, должны в течение трех дней обязательно привиться. В противном случае им может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Дополнение к курортным правилам администрация региона опубликовала в пятницу, 9 июля, на своем сайте.

— Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, — говорится в нем.

С 1 августа туристы, собирающиеся отдохнуть в этом регионе, перед заселением обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на вакцинацию в течение 3 дней. К врачам для процедуры необходимо обратиться самостоятельно.

До конца июля подобные меры не требуются: для заселения в отель достаточно отрицательного теста или сертификата о вакцинации.

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