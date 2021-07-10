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Власти Кубани пригрозили штрафом в 30 тысяч рублей непривитым туристам

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Кубани пригрозили штрафом в 30 тысяч рублей непривитым туристам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Туристы, заселившиеся в отели Кубани только с отрицательным ПЦР-тестом, должны в течение трех дней обязательно привиться. В противном случае им может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Дополнение к курортным правилам администрация региона опубликовала в пятницу, 9 июля, на своем сайте.

— Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, — говорится в нем.

С 1 августа туристы, собирающиеся отдохнуть в этом регионе, перед заселением обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на вакцинацию в течение 3 дней. К врачам для процедуры необходимо обратиться самостоятельно.

До конца июля подобные меры не требуются: для заселения в отель достаточно отрицательного теста или сертификата о вакцинации.

Ранее эксперт рассказал «ВМ» о ценах на отдых в Краснодарском крае. По его мнению, из-за ограничений сумма на каждого члена семьи вырастет на 8–9 тысяч рублей.

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