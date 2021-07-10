Названы десять главных улучшений московского метро за десять лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная подземка сильно изменилась за последние годы. В День московского транспорта, 10 июля, представлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро Москвы.

Открытие новых станций и их доступность для жителей города

За 5 лет открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89 процентов москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки.

Удобные и современные поезда

Более 2300 вагонов с кондиционерами пустили в московском метро с 2016 года. С учетом поставленных ранее уже две трети поездов метро в столице стали комфортными и современными. К концу 2023 года это число вырастет до 80 процентов.

Информационные экраны

Более 17 тысяч информационных экранов установлены в вагонах столичного метро. На них транслируется полезная информация, которая позволяет хорошо провести время в дороге: новости, актуальные изменения в метро и интерактивные викторины.

Навигация

Вся навигация приведена к единому стилю, стала простой и понятной. При ее разработке были учтены мнения четырех тысяч пассажиров. Появились дублирующие надписи на английском языке и исчез лишний информационный шум.

Меры против коронавируса

На станцияхустановлено около 3 тысяч бесплатных санитайзеров. Поезда регулярно проходят дезинфекционную обработку.

Карта «Тройка» идет в города России

Московская транспортная карта «Тройка» действует и за пределами столицы. Ей можно расплатиться сразу в 8 регионах России. Еще более 40 регионов заинтересованы в интеграцию карты в свою транспортную систему. Более того, проект по интеграции «Тройки» победил в престижной международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021 в номинации «Самая умная билетная программа».

Автоматы по продаже билетов

Наличие около двух тысяч автоматов по продаже билетов существенно экономит время. В метро на кассах добавили современные терминалы. Теперь почти не осталось привычных очередей. С внедрением технологий время ожидания в очереди сократилось в 3,3 раза.

Оплата проезда с помощью банковской карты и смартфона

Установлены около 900 терминалов, через которые пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или смартфоном. Минимум по 2 на каждой из станций.

Мобильность для всех

В столичной подземке действует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает людям с различными проблемами со здоровьем пользоваться метро.

Также у метро Москвы есть собственные приложение и чат-бот. Они помогут построить нужный маршрут и пополнить баланс. А чат-бот еще умеет поддерживать разговор и шутить, отмечает официальный сайт мэра столицы.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Смоленская» открыли после реконструкции.