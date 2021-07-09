Станцию московского метро «Смоленская» открыли после реконструкции

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Россия, Москва, метро Смоленская Карта всех событий

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена вновь начала принимать пассажиров. Ее открыли после полуторагодовой реконструкции. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— У нас в преддверии Дня Московского транспорта ещё один подарок, который совпал с праздником транспортников, это открытие после полутора лет ремонта станции метро «Смоленская». Тут поменяли практически все, старались привести станцию в тот изначальный вид, который был, когда её открыли в 1953 году, — сказал глава ведомства.

Заместитель мэра отметил, что при реконструкции особое внимание уделили панно, посвященные армии. Также на обновленной станции стало больше света, появился новый 50-метровый эскалатор, заменены системы освещения и пожарной сигнализации. По словам Ликсутова, было сделано многое для того, чтобы «Смоленская» продолжала обслуживать почти 40 тысяч пассажиров, которые обычно пользуются ей в рабочий день, передает РИА Новости.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что реконструкцию станции Мещерская будущего МЦД-4 выполнили наполовину. Все работы планируют завершить до конца текущего года.