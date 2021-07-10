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EMA заявило, что вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем

Михаил Алимов

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EMA заявило, что вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стали доступны новые данные о побочных эффектах вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В крайне редких случаях их препараты Comirnaty и Spikevax могут вызвать миокардит и перикардит. Об этом говорится в отчете комитета по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Согласно отчету, в Евросоюзе после 177 миллионов инъекций Pfizer выявлено 145 случаев миокардита и 138 — перикардита. У двух миллионов людей, вакцинированных препаратом Moderna, выявлено по 19 случаев обоих сердечных заболеваний, отмечает РИА Новости.

Миокардит — тяжелый воспалительный процесс среднего слоя сердца (миокарда). Перикардит — патологическое состояние сердечно-сосудистой системы, выражающееся в воспалительном процессе наружной оболочки сердца (перикарда).

Это не первый случай расширения побочных эффектов данных вакцин. Ранее сообщалось, что при их использовании могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца. Такую информацию добавило к инструкциям препаратов Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Также был найден еще один побочный эффект, но уже не специалистами, а пациентками. У женщин, привившихся вакциной Pfizer, увеличилась грудь. Позже врачи разъяснили, что это не так, и делать выводы без клинических исследований еще рано.

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