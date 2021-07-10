Андрей Бочкарев объяснил необходимость закрытия Сокольнической линии метро

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Участок Сокольнической линии метро временно закрыли для того, чтобы интегрировать инженерные системы станции БКЛ «Проспект Вернадского» и одноименной станции метро. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Закрытие участка Сокольнической линии между станциями «Спортивная» и «Тропарево», которое запланировано на период с 17 июля по 8 августа, необходимо для интеграции инженерных систем строящейся станции «Проспект Вернадского» юго-западного участка БКЛ и действующей одноименной станции красной ветки, а также организации пересадочного узла между ними, — заявил он.

В процессе работ будут отключены линии водоснабжения, электроснабжения и связи. Как рассказал заммэра, проводить их только в ночное время нельзя — причина в их технологической продолжительности и подвозе материалов, необходимых для строительства.

Бочкарев заверил, что работы постараются завершить как можно быстрее.

Ранее были названы 10 главных улучшений Московского метрополитена. Среди них — строительство более 130 станций и наличие современных и удобных поездов.