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Сергей Собянин поздравил работников транспорта столицы с профессиональным праздником

Михаил Алимов

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Сергей Собянин поздравил работников транспорта столицы с профессиональным праздником
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников городского транспорта с их профессиональным праздником. Он в субботу, 10 июля, опубликовал пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Друзья, вы не просто идете в ногу со временем — вы задаете ритм жизни. Спасибо огромное всем, кто занимается этим сложнейшим механизмом — транспортом Москвы! Желаю вам успехов и здоровья, — обратился он к работникам сферы.

Мэр рассказал, чего удалось достичь в данном направлении за текущий год: открылись 4 вокзала, город получил 50 электробусов, закончили реконструкцию станции метро «Смоленская» и обновили поезда на кольцевой линии подземки.

Ранее Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником. Он выразил безмерную благодарность всем, кто трудится в этой сфере, а также пообещал сделать все, чтобы столичная медицина стала одной из лучших.

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