Общественно-деловые пространства появятся на месте долгостроев на севере Москвы

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Два долгостроя реорганизуют в Северном административном округе Москвы, в результате чего появятся новые общественно-деловые пространства, которые дадут городу почти 900 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах Москвы появится около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, в их числе магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, где будет работать около 860 человек, — рассказал заместитель мэра.

Он напомнил, что в городе действует городская программа стимулирования создания мест приложения труда, по которой девелоперы смогут получить льготу в размере 1,5 миллиарда рублей по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья.

Проект «Индустриальные кварталы» направлен на развитие заброшенных промышленных зон и запущенных территорий, в том числе с недостроенными в течение многих лет объектами.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, долгострой в Тимирязевском районе не использовался 17 лет, а в Левобережном районе — 11 лет.

— Всего на данный момент у Москвы в планах реорганизовать шесть первых территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 гектара, в них инвестируют более 21 миллиарда рублей, — рассказал он.

В настоящее время столица реализует две смежные программы — стимулирование создания мест приложения труда и «Индустриальные кварталы». Их объединение благоприятно отразится на децентрализации столицы и позволит создать на неиспользуемых территориях деловые кластеры. Проекты будут реализовываться за средства инвесторов — эффектот реорганизации шести долгостроев составит почти 3 миллиарда рублей в год.