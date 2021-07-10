Черчесов заявил, что его уход не является увольнением «в чистом виде»

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Все задачи, поставленные Российским футбольным союзом (РФС), были выполнены, а расторжение контракта с ним не является увольнением «в чистом виде». Об этом в субботу, 10 июля, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

— Просто на сегодняшний день это оптимальное решение и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время, — добавил бывший наставник национальной сборной.

При этом 57-летний специалист поблагодарил руководство РФС за сотрудничество и предоставленную возможность трудиться на благо отечественного футбола, передает Nation News.

Напомним, 2 июля Черчесов, возглавлявший сборную с 2016 года, провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете. Позже стало известно о том, что главный тренер российской команды покинул свой пост.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020.