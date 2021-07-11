Россиян начнут предупреждать о полагающихся выплатах через сайт «Госуслуги»

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Минцифры и Минтруд РФ с 11 июля опробуют новый механизм уведомления россиян о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пояснил, что по предыдущим социальным выплатам накопился достаточный объем информации.

— Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом, — рассказал он.

Глава ведомства уточнил, что портал сам заполнит форму заявления на полагающуюся выплату и после проверки правильности данных пользователем отправит заявление в ПФР, сообщает Интерфакс.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям семей. Согласно документу, размер единовременного пособия составит 10 тысяч рублей, а получить деньги можно будет в августе–декабре 2021 года.

Ранее Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей до семи лет. Кроме того, президент сообщил о необходимости организовать горячую линию, куда россияне могли бы обращаться по вопросам выплат.