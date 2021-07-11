Дерматолог перечислила семь неочевидных признаков рака кожи

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Специалист Клиники кожных болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, онколог Екатерина Вертиева рассказала, какие неочевидные признаки могут указывать о развитии рака кожи.

Она призвала постоянно контролировать состояние кожи, важно критично относиться к любым новообразованием. Так, одно из клинических проявлений онкологии — появление мелких рубцов. Они образуются вне зависимости от того, были ли на их месте раны, просто ткани резко грубеют и меняют свой вид.

— Если вы видите, что у вас без видимых причин образовался рубец розовый с гладкой поверхностью, это повод насторожиться и обратиться к врачу, — рассказала медик.

Вертиева отметила, что особую опасность представляют небольшие округлые новообразования, которые схожи с жемчужинами. Обычно они появляются около глаз, на веках, или возле крыльев носа. Сквозь узелки могут просматриваться сосуды. Это так называемая базалиома, вид онкологии, при котором происходит мутация базальных клеток кожи.

Также онколог посоветовала при осмотре покровов не игнорировать и область пальцев. Под ногтевыми пластинами могут начаться опасные процессы. Люди должны обращать внимание на появление черной или коричневой пигментации, что может свидетельствовать как о гематоме, так и о меланоме.

Мужчинам же необходимо заботиться о коже головы. Особенно, если волос почти нет. Насторожить должно появление обширных очагов розовой окраски с шелушением на поверхности и кровоточащими ранами. Это может быть признаком начала развития актинического кератоза и, как следствие, плоскоклеточного вида рака, рассказала дерматолог.

Кроме того, спонтанное появления язв — такой же плохой признак, как и появление розовых рубцов. В особенности, если ранки не затягиваются даже при адекватной терапии.

Опасность представляют и так называемые укусоподобные элементы. Их редко замечают, списывая на отголоски укусов комаров. Но в отличие от реальных укусов насекомых эти следы не затягиваются и иногда могут расти. Кроме того, они никогда не сопровождаются зудом.

Врач обратила внимание и на обыкновенные розовые пятна на коже разного размера и формы. Они не появляются просто так, это — очевидный признак какого-то нарушения в организме, передает Пятый канал.

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