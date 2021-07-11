«Красавчик»: в Сети восхитились фигурой Лазарева, позирующего в океане

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram свежее фото с отдыха. Артист позировал в океане, показав брутальный пресс и бицепсы.

В кадре на знаменитости только красные плавки. Он смотрит вдаль, немного улыбаясь.

— Жаришка! За гранью 18+. Это Майами, детка, — подписал снимок Лазарев.

Поклонники восхитились совершенной фигурой звезды и засыпали певца комплиментами.

«Как можно быть таким шикарным!»; «Красавчик»; «Сергей, прекрасная форма! Вы шикарно выглядите! Так держать!» — написали фолловеры.

Оставила свой комментарий и певица Ани Лорак, опубликовав эмодзи в виде пламени.

Ранее Лазарев «обвинил» Кудрявцеву в попытке его приворожить.