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«Красавчик»: в Сети восхитились фигурой Лазарева, позирующего в океане

Юлия Курганова

Общество
«Красавчик»: в Сети восхитились фигурой Лазарева, позирующего в океане
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram свежее фото с отдыха. Артист позировал в океане, показав брутальный пресс и бицепсы.

В кадре на знаменитости только красные плавки. Он смотрит вдаль, немного улыбаясь.

— Жаришка! За гранью 18+. Это Майами, детка, — подписал снимок Лазарев.

Поклонники восхитились совершенной фигурой звезды и засыпали певца комплиментами.

«Как можно быть таким шикарным!»; «Красавчик»; «Сергей, прекрасная форма! Вы шикарно выглядите! Так держать!» — написали фолловеры.

Оставила свой комментарий и певица Ани Лорак, опубликовав эмодзи в виде пламени.

Ранее Лазарев «обвинил» Кудрявцеву в попытке его приворожить.

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