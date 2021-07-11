Четыре человека пострадали в Бостоне в результате стрельбы

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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу, 10 июля, в районе Дорчестер города Бостон, штат Массачусетс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент случился около 18:00 по местному времени (01:00 воскресенья, 11 июля, по московскому времени). В результате стрельбы пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

В настоящее время полиция никого не задержала. Расследование случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо.