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Четыре человека пострадали в Бостоне в результате стрельбы

Юлия Курганова

В мире
Четыре человека пострадали в Бостоне в результате стрельбы
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу, 10 июля, в районе Дорчестер города Бостон, штат Массачусетс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент случился около 18:00 по местному времени (01:00 воскресенья, 11 июля, по московскому времени). В результате стрельбы пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

В настоящее время полиция никого не задержала. Расследование случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо.

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