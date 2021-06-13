Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо
Фото: twitter.com/kgbt

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо

Юлия Курганова

В мире

Три человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в субботу, 12 июня, в городе Кливленд, штат Огайо в Соединенных Штатах.

Один человек был убит на месте, шестерых доставили в больницу. Позднее стало известно, что двое раненых скончались, сообщает портал Cleveland.

Полиция не разглашает причины инцидента, пока идет расследование, личность подозреваемого не установлена.

Ранее сообщалось, что женщина в США открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра.

Читайте также: Два человека погибли и семерых ранили в результате стрельбы в США

погибшиеСШАранения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте