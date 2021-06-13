Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо

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Три человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в субботу, 12 июня, в городе Кливленд, штат Огайо в Соединенных Штатах.

Один человек был убит на месте, шестерых доставили в больницу. Позднее стало известно, что двое раненых скончались, сообщает портал Cleveland.

Полиция не разглашает причины инцидента, пока идет расследование, личность подозреваемого не установлена.

Ранее сообщалось, что женщина в США открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра.

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