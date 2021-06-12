Два человека погибли и семерых ранили в результате стрельбы в США

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Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в пятницу, 11 июня, в городе Саванна, штат Джорджия.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (04:00 субботы, 12 июня, по московскому времени — прим. «ВМ») в нескольких кварталах от отделения полиции.

В настоящее время двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний школьник, они получили неопасные для жизни ранения.

Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не сообщается, передает издание BNO News.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли при стрельбе по автобусу в Калифорнии.

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