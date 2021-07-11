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Вирусолог заявил, что «Спутник V» защищает от штамма «дельта» на 90 процентов

Юлия Курганова

Сюжеты: 

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Общество
Вирусолог заявил, что «Спутник V» защищает от штамма «дельта» на 90 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», хорошо защищают от индийского варианта COVID-19 «дельта», хоть и в меньшей степени, чем от исходного. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш «Спутник V», от штамма «дельта», хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от индийского варианта на 90 процентов, — рассказал он.

Вирусолог отметил, что на данный момент в мире созданы эффективные противовирусные вакцины, в числе которых «Спутник V». Их ключевыми компонентами являются вирусы, мРНК и белки, передают РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что вакцинированные не могут распространять COVID-19. Она уточнила, что возможны исключительные случаи, при которых распространение произойдет.

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