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Нарколог объяснил, почему опасно выпивать перед телевизором

Юлия Курганова

Общество
Нарколог объяснил, почему опасно выпивать перед телевизором
Фото: www.sxc.hu

Употребление спиртных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья. Об этом сообщил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который показывают по телевизору, интересное видео в Сети, переписка в социальных сетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В этой ситуации опасно употреблять алкоголь, так как человек не контролирует количество выпитого.

— Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов быстро превращается в привычку, а затем и в зависимость от алкоголя. Жертвой ее может стать почти каждый. Но особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность.

Нарколог сообщил, что в группе повышенного, даже смертельного риска, также люди с определенными хроническими заболеваниями. Так, у человека с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или головного мозга быстрее развиваются зависимости и деградации, которые часто заканчиваются летальным исходом, объяснил Казанцев.

Ранее врач развеял популярный миф о крепком алкоголе.

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