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Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости

Юлия Курганова

Общество
Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Фото: pixabay.com

Управляющий партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлия Лялюцкая рассказала, к каким схемам прибегают мошенники на рынке недвижимости. Она отметила, что у преступников всего две задачи: выманить деньги у жертвы и не лишиться недвижимости, или продать объект по цене, которая превышает рыночную стоимость.

Например, часто злоумышленники продают жилье нескольким клиентам, а после получения средств от каждого исчезают.

Лялюцкая призвала остерегаться сделок, которые проводятся по доверенности. Это связано с тем, что подобные «посредники» не собираются передавать полученные деньги реальному продавцу.

Также эксперт отметила, что для завышения цены мошенники могут исказить сведения об объекте, например, попытаться продать квартиру в готовящемся под снос доме или жилплощадь с незаконными перепланировками.

Другой популярный вариант — это выставление цены, отличной от договора. Преступник предлагает прописать в бумагах меньшую сумму якобы из-за «нежелания платить налог». Позже выясняется, что продавец был недееспособным или нарушил права третьих лиц. Постановлением суда договор будет обязательно расторгнут, а указанные средства нужно будет вернуть. При этом разница между указанной в договоре и реальной суммами достанется мошеннику.

Большая часть преступлений происходит на вторичном рынке. Самыми уязвимыми являются граждане, которые заключают простой письменный договор купли-продажи, без визита к нотариусу, передают «Известия».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что делать, если мошенники оформили на вас кредит.

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