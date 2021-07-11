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Сборная Аргентины обыграла команду Бразилии и стала обладателем Кубка Америки

Юлия Курганова

Спорт
Сборная Аргентины обыграла команду Бразилии и стала обладателем Кубка Америки
Фото: twitter.com/copaamerica

Сборная Аргентины победила в финальном матче Кубка Америки — 2021. Она выиграла у команды Бразилии со счетом 1:0.

Счет в игре на 22-й минуте открыл аргентинец Анхель Ди Мария. Этот гол остался единственным забитым в матче.

Команда Аргентины выиграла свой 15-й Кубок Америки. Для них это первое чемпионство на турнире с 1993 года.

Ранее сборная Англии победила команду Дании и вышла в финал Евро-2020.

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