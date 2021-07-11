Сборная Аргентины обыграла команду Бразилии и стала обладателем Кубка Америки
Сборная Аргентины победила в финальном матче Кубка Америки — 2021. Она выиграла у команды Бразилии со счетом 1:0.
Счет в игре на 22-й минуте открыл аргентинец Анхель Ди Мария. Этот гол остался единственным забитым в матче.
HECHOS EL UNO AL OTRO 😍 🇦🇷#VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/w4YC21Dxei— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Команда Аргентины выиграла свой 15-й Кубок Америки. Для них это первое чемпионство на турнире с 1993 года.
Ранее сборная Англии победила команду Дании и вышла в финал Евро-2020.
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