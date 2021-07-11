Российский ученый объяснил, от чего зависит количество волн коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Количество новых волн и судьба пандемии COVID-19 зависит от поведения людей и их отношения к вакцинации. Об этом сказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов

— Мы переживать волны будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии. Дело в том, что варианты возникают по нескольким причинам, когда эпидемия идет долго и когда медленно люди вакцинируются. Тогда и появляются эти варианты, — заявил он.

Вирусолог отметил, что пока новые варианты коронавируса появляются по другой причине. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, они лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей достаточно долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.

Нетесов добавил, что таких людей мало. А граждан, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным.

Ученый призвал всех побыстрее вакцинироваться, чтобы у COVID-19 не осталось шансов для изменений. Он заявил, что судьба эпидемии зависит только от поведения людей, передает РИА Новости.

Ранее вирусолог заявил, что «Спутник V» защищает от штамма «дельта» на 90 процентов. Он отметил, что на данный момент в мире ученые создали очень эффективные вакцины от коронавируса.