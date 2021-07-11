Сергей Собянин: Пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Москве пройдены

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице все еще сложная ситуация с коронавирусом, однако пиковые значения заболеваемости уже пройдены. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости, — сказал глава города.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на развитие города, Сергей Собянин отметил, что планы по благоустройству столицы из-за коронавируса не отменяли. Крупные городские стройки, а также строительство метрополитена, дорог, домов по реновации продолжают реализовывать.

— Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно, — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Он выразил безмерную благодарность всем, кто трудится в этой сфере.

Также мэр рассказал, чего удалось достичь в сфере транспорта столицы за текущий год: открылись четыре вокзала, город получил 50 электробусов, закончили реконструкцию станции метро «Смоленская» и обновили поезда на кольцевой линии подземки.