Анастасия Ракова рассказала о вакцинации в московских домах для пожилых людей

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За последние полгода в столичных домах для пожилых людей не было выявлено ни одного случая коронавируса среди привитых. С 15 июля в этих организациях начнется повторная вакцинация. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек в возрасте старше 60 лет. В конце прошлого года была проведена массовая вакцинация «Спутником V» абсолютного большинства (84 процента от общего числа) постояльцев подобных домов.

— И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость, — рассказала заместитель мэра.

Также она добавила, что дома-интернаты для престарелых работают в обычном режиме. Однако из-за распространения новых штаммов вируса родственникам рекомендуют временно ограничить посещение своих близких, проживающих в пансионатах.

— Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях, с отрицательным ПЦР-тестом, — цитирует заммэра РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в рамках первых двух фаз клинического исследования вакцины «Спутник V» на подростках первый компонент препарата получил 21 участник.