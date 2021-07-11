Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице все еще остается высоким уровень заболеваемости COVID-19. Несмотря на то что городу удалось преодолеть пиковые значения, ежедневно в больницы доставляют около 1,7 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В больницы поступают только москвичи, у которых тяжелое или крайне тяжелое течение болезни. Это означает, что многие из них попадают в реанимацию. Большое количество людей, которые в первую волну не болели, — это молодые здоровые люди без всяких хронических болезней, — сказал глава города.

Мэр напомнил, что вакцинация — единственный способ борьбы с вирусом. До 15 июля ее должны пройти не менее 60 процентов сотрудников предприятий, которые работают в сфере услуг, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий, а также госслужащие.

— Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар придется как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит — рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие. Мы пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой, — отметил Сергей Собянин.

Видео: Россия 1

Также мэр обратил внимание на положительный тренд: все большее число горожан посещает пункты вакцинации. В настоящее время в Москве прививают от COVID-19 порядка 110 тысяч человек в сутки. По словам главы города, «мощность» всех столичных прививочных центров рассчитана на 150–160 тысяч посетителей в сутки.

— Мы заранее подготовились к тому, что эти два вектора вакцинации — первым и вторым компонентом — где-то сойдутся в пике, и нам надо выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому, — заключил мэр.

В прививочных центрах соблюдаются все необходимые антикоронавирусные меры, а весь процесс вакцинации занимает около 30 минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Москве пройдены.