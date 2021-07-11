Роман Романенко: Платные парковки во дворах жилых домов недопустимы

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко выполнил обещание, данное жителям Северного Бутова, и добился демонтажа платной парковки во дворе жилого дома.

— Местные жители обратились ко мне за помощью, и я не мог остаться в стороне. Вопрос действительно очень серьезный: бывшая всегда общедоступной дворовая стоянка автомобилей вдруг стала платной. Такое решение было принято без учета мнения горожан. Считаю это неправильным, поэтому взялся лично устранить проблему, — пояснил Роман Романенко.

В декабре 2020 года земельный участок возле дома № 3, корпус 1, на улице Знаменские Садки в столичном районе Северное Бутово был отдан в аренду коммерческой фирме, которая организовала на нем платную парковку. Возмущенные таким решением местные жители обращались за помощью в разные инстанции, но откликнулся на их призыв только Герой России Роман Романенко.

Депутат не стал ждать, пока чиновники найдут вариант урегулирования конфликта. На днях Роман Романенко лично спилил шлагбаум парковки.

— Болгарка — оружие депутата! Пока чиновники думают — Романенко делает. Взял сам и срезал шлагбаум на захваченной территории! — выразили свое восхищение действиями депутата местные жители.

— Платные парковки во дворах жилых домов недопустимы! Пришлось действовать решительно и радикально. И так будет везде, где не учтены интересы жителей, — подытожил Герой России.