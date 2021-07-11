Школу и детский сад построят в Северном Чертанове

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

В столичном районе Северное Чертаново за счет средств городского бюджета построят школу и детский зад. Разрешение на строительство социальных объектов уже выдано. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) Игорь Войстратенко.

— Срок действия разрешения на строительство школы — до 12 сентября 2022 года, детского сада — до 28 февраля 2022 года. Выданные разрешения позволят застройщику приступить к работам, — пояснил глава ведомства.

Школьный корпус будет рассчитан на 300 учеников. Его здание будет иметь переменную этажность, и вместит учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, а также столовую, библиотеку и многое другое. Рядом со школой возведут спортивную площадку с резиновым покрытием и амфитеатр.

Здание детского сада будет иметь два этажа. Объект сможет принимать 125 детей. Каждая детская группа будет иметь свою раздевалку, спальню, игровую комнату, буфет и туалет. Также в планах — благоустройство территории вокруг детского сада.

— Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — цитируют Войстратенко на официальном сайте мэра столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о начале активной фазы строительства школы в районе Щукино на северо-западе столицы. Располагаться она будет на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» в рамках ее комплексного развития.