Столичные врачи вылечили от коронавируса 7835 пациентов за сутки

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса 7835 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице от COVID-19 вылечился 1 228 601 человек.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 1453 человека, скончались от заболевания 110 горожан. В настоящее время на ИВЛ находится 634 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице все еще остается высоким уровень заболеваемости COVID-19. Несмотря на то что городу удалось преодолеть пиковые значения, ежедневно в больницы доставляют около 1,7 тысячи человек.

Мэр напомнил, что вакцинация — единственный способ борьбы с вирусом. До 15 июля ее должны пройти не менее 60 процентов сотрудников предприятий, которые работают в сфере услуг, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий, а также госслужащие.