Конору Макгрегору сделают операцию после поражения в бою с Порье

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Ирландскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Конору Макгрегору потребуется операция после боя с американцем Дастином Порье. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил президент UFC Дана Уайт.

— Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта, — сказал Уайт.

Напомним, Макгрегор оступился и сломал ногу в конце первого раунда главного поединка UFC 264, который проходил 11 июля в Лас-Вегасе. Из-за полученной травмы он не смог продолжить поединок — победу присудили Порье. Таким образом, американский боец стал обязательным претендентом на титул UFC в легком весе. В настоящее время этот титул принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.

Ранее Макгрегор уже встречался с Порье на турнирах ММА. В 2014 году техническим нокаутом в первом раунде победу одержал ирландец, в январе этого года американский боец взял реванш, выиграв поединок техническим нокаутом во втором раунде.

Конору Макгрегору 32 года. За свою карьеру бойца смешанных единоборств (ММА) он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Свой первый титул UFC Макгрегор завоевал в 2015 году. Позже он стал первым в мире бойцом в истории UFC, который владел чемпионскими титулами сразу в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.

Дастину Порье 32 года. В его активе 28 побед и шесть поражений.